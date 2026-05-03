Fordulat a miskolci barlangfürdőnél: elkészült a tetőszerkezet – már a burkolásnál tart a felújítás

Látványos szakaszába lépett a miskolctapolcai barlangfürdő újjáépítése: elkészült a leégett tetőszerkezet, és már belül is komoly munkák zajlanak. A fejlesztés tempója sokakat meglephet – tájékoztatott a Magyar Építők.

Már nem csak építik – a belső felújítás is megkezdődött

Az elmúlt hetekben jelentős előrelépés történt Miskolctapolcán a barlangfürdő újjáépítésének munkálataiban. A legfontosabb szerkezeti feladatok közül több is lezárult:

• befejeződtek a főbb betonozási munkák• elkészült a barlangjárat szerkezeti kialakítása• felépült az új tetőszerkezet

Ezzel a projekt átlépett a látványosabb, „készülő” szakaszba….