Brutális lépés a lakáspiacon: 6 milliárdos önkormányzati bérház jön Erzsébetvárosban!

Komoly fordulat készül a budapesti lakáspiacon: Budapest VII. kerülete, vagyis Erzsébetváros történetének egyik legnagyobb beruházása indulhat el – egy 80 lakásos önkormányzati bérház építésével – írja a Magyar Építők.

A projekt nem kicsi: több milliárd forintos fejlesztésről van szó, amely alapjaiban változtathatja meg a Erzsébetváros lakhatási lehetőségeit.

80 új lakás a belvárosban – nem csak lakóknak szól

A Verseny utcába tervezett beruházás nem egy „átlagos” társasház lesz.

Az épületben 80 lakás mellett egy közösségi tér is helyet kap, ahol rendezvényeket,…