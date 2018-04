Folytatódnak a horrorsztorik! – 5 millióval többet követelnek egy vásárlón

Az új lakás vásárlással kapcsolatban már többször beszámoltunk szomorú történetekről. A sztorik száma pedig egyre szaporodik. A most megosztottak közül az egyik még nem igazi rémtörténet, de az olvasónk által megírtak alapján komoly kétségek merülhetnek fel a folytatást illetően. A másik eset pedig azt mutatja be, hogy hiába halad az építkezés és tűnik jónak a fejlesztővel kötött megállapodás, még így is több millió forintos plusz költségbe lehet belefutni egy nem alapáras burkolat, vagy néhány áthelyezett kapcsoló miatt. Az igazi rémálom pedig, hogy még egy nagy projekt esetében is előfordulhat a példa alapján, hogy 10 négyzetméterrel nagyobbra épül meg egy lakás, mint az eredeti terv, a fejlesztő pedig ezért több millió forintot követel a vevőkön.