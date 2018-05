Finisben a közel Monaco nagyságú városka építése Budapest nyugati kapujában

Célegyenesbe fordult a Budapest nyugati határában megvalósuló Tópark építése. A mini városka lakásai és irodái iránt is növekszik az érdeklődés.

A Tóparkot komplexitása, világszínvonalú városközpont koncepciója teszi egyedivé és különlegessé. Hatalmas előnye, hogy a belváros zsúfoltságával és egészségtelen környezetével szemben teret, jó életminőséget, változatosságot biztosít azoknak, akik ott élnek, illetve dolgoznak. A legek fejlesztése ez, hisz összesen 3000 parkoló, 81 lift, 25 hektár nettó zöldfelület épül ki a beruházás során. Itt valósul meg Magyarország legnagyobb épülete a maga bruttó 198 ezer négyzetméterével – maga mögé utasítva az eddigi legnagyobbat, az Aréna plázát.

Itt egy olyan mini city születik, ahol nem uniformizált épületek tömege található, hanem különböző stílusok jegyeit magukon viselő különleges épületek váltják egymást. A házak között pedig egy Váci utca hosszúságú, belső passzázs húzódik, s az erre néző homlokzatok is hasonlóképpen változatos képet mutatnak. Találkozhatunk akár Bécs, Párizs, London vagy Berlin építészeti stílusával, de a múlt század eleji Budapestet idéző szecessziós vagy éppen art deco stílusú házzal is. Mindezzel a fejlesztő nem titkolt célja, hogy egy patinás belvárosi miliőt varázsoljon a városon kívülre. De nemcsak az épületek okán érezheti magát belvárosban a látogató, minden egyéb arra jellemző funkció is megtalálható lesz a Tóparkban: tömegközlekedés, nyitott és zárt parkolók, kulturális és sportolási lehetőségek, kávézók, éttermek, szálloda, konferenciaközpont, sőt még egy magán és egy önkormányzati óvoda is.

Nem titok, hogy a megközelíthetőség a kulcskérdése a városon kívüli fejlesztéseknek: a beruházó ennek érdekében jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Kiépített több saját autópálya lehajtót. Természetesen a területen belül is komoly belső úthálózat épült, városiasan kiépített buszmegállókkal, taxi drosztokkal, bicikli utakkal, de találkozhatunk itt aluljáróval, kiépített futópályával, sőt játszótérrel is – vagyis mint bármely nagyvárosban. A tömegközlekedők ki és bejutása is megoldott: a 4-es metró kelenföldi végállomásától közvetlen buszjárat közlekedik jövő tavasztól a Tóparkba, így gyakorlatilag 10 perc alatt be lehet érni a városba.

A komplex ingatlanfejlesztésen belül 350 lakás épül fel, két ütemben. Az első üteme elkészült, az engedélyezés már folyamatban van. A 240 lakás háromnegyede már vevőre is talált – meglehetősen rövid idő alatt. Ennek alapján kiderült, hogy a nagyobb családi lakásokra van a legnagyobb kereslet, a kedvező ár-értek arány miatt.

A lakások egy része közvetlenül a tóra néz, de a többi lakás is zöldre tájolt, hiszen az épületek között mindenütt hatalmas zöldterületeket alakítottak ki. A mellett hogy ezek az otthonok a legmagasabb minőségi színvonalon épülnek, a környezettudatosság és az energiahatékonyság is fontos tényező. Csak egy példa: a lakásokban alkalmazott mennyezetfűtés-hűtés rendszer a mellett, hogy ideális komfortot biztosít, a leginkább energiatakarékos fűtési és klimatizálási rendszernek számít ma.

Irodapiaci szempontból sem a megszokott trendet követi a Tópark, hanem új réspiaci kínálattal jelenik meg. Nem a megszokott uniformizált miliőt, hanem kellemes életteret kínál. A bérbe vehető területek nem egy nagy házban, hanem több négyemeletes épületben helyezkednek el, amire a sűrűn beépített városbelsőben már nincs lehetőség. Így az 1000 és 2000 négyzetméter közötti szintterületek sokkal jobb lehetőséget kínálnak az elkülönülésre, illetve, arra, hogy az egy szinten nagyobb területet kereső bérlők is megtalálják az igényüknek megfelelő irodát. Az belső építészeti elrendezés – amely az abszolút racionális téralakításra koncentrál – nagyon jól oszthatóvá is teszi az épületeket. Az irodák első üteme 80%-os készültségen vannak a belső kialakítás bérlői igény szerint történik, minden más szeptemberig elkészül

Több 3-5 ezer m2-és nagy bérlővel folyik tárgyalás, és nagyon sok 300-500 m2 es térségi bérlő jelent meg, akik a környéken bérelnek most is, és a minőségi iroda miatt váltanának. Az épületek földszintjein kiskereskedelmi egységek kapnak helyet, közel 15 000 négyzetméteren.

Ma még meglehetősen szokatlan, hogy egy fejlesztő a saját üzleti sikerei mellett környezetünk megóvására is gondol. Az meg hogy még ezért áldozzon is, teljesen újszerű Magyarországon. A TÓPARK fejlesztője e tekintetben is úttörő szerepet vállalt Magyarországon: 55 ezer fát, cserjét és bokrot telepítettek a területre az elmúlt évben. Az épületek teteje zöld tető lesz, amely csökkenti a zajterhelést, jelentősen csökkenti a szállópor mennyiségét és kiváló hőszigetelő.