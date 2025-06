Felejtsd el az Adriát! A gazdagok már tudják, hova kell menekülni a klímakatasztrófa elől – és Te?

Kánikula, tömeg, horrorárak? Az Adria már nem menő, a felső tízezer új nyári menedéket talált magának – és nem fogsz hinni, hol! Az éghajlatváltozás földrajzi forradalmat indított: most Észak-Európa kerül reflektorfénybe. A Balti-tenger partja a jövő luxusnyaralóhelye, ahol már most is vagyonokat fizetnek egyetlen négyzetméterért.

Balaton 2.0? Lengyelországban már rájöttek, mire készül a jómódú elit!

A lengyel tengerpart régen a nosztalgiázó szocialista nyaralások terepe volt – ma viszont a lengyel Riviéra lett belőle. A helyiek már nem csak nosztalgiából térnek…