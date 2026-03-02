Fél év alatt robbantott az Otthon Start Program: több tízezren léptek be, és már most látványos hatása van a lakáspiacon

Mindössze hat hónap alatt több mint ötvenezer igénylést generált az Otthon Start Program, és már most érezhetően átalakította a lakáshitel- és ingatlanpiac működését – hangzott el az Otthon Start Expo-n, Debrecenben. A fix, legfeljebb 3 százalékos kamatozású konstrukció elsősorban az első lakásukat megvásárló fiatalok számára nyitott új lehetőségeket, miközben a kereslet élénkülése az építőiparban és a városfejlesztésben is komoly hatásokat indított el – tájékoztatott az Econonomx.

Az Otthon Start Expo Debrecen – 2026 szakmai konferencián bemutatott adatok szerint az első…