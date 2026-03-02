Ennyivel drágította meg valójában a lakásokat az Otthon Start – a számok most először mutatják meg az igazságot

Sokan attól tartottak, hogy az Otthon Start Program berobbanása azonnal kilövi a lakásárakat, és a kedvezményes, 3 százalékos hitel előnye pillanatok alatt eltűnik az árak emelkedésében. Az első statisztikai modellek azonban most először számszerű választ adnak a kérdésre: a hatás valós, de jóval kisebb, mint amitől sokan tartottak. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy a program alapjaiban változtatta meg a lakáspiac működését – tette közzé a Portfolio Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászának cikkét.

Először a kereslet robbant be…