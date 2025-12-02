„Fázva élnek saját otthonaikban” – sokkoló tény derült ki az európai lakáshelyzetről
Nem hittük volna, de az EU legfrissebb lakhatási jelentése egészen kijózanító képet fest az európai valóságról: milliók nem képesek megfelelően fűteni otthonukat – és sokak számára a saját lakás inkább túlzsúfolt, kényelmetlen menedék, mint biztonságos otthon – derül ki a Portfolio cikkéből.
Elképesztő számok a túlzsúfoltságról
2024-ben ugyan javult a helyzet 2010-hez képest, mégis: az európai lakosság 17%-a él túlzsúfolt lakásban.Ez azt jelenti, hogy sokan ma sem férnek el normálisan a saját otthonukban.
A legdurvább adatok:
Románia: 41%
Lettország: 39%…Tovább a teljes cikkre
