„Fázva élnek saját otthonaikban” – sokkoló tény derült ki az európai lakáshelyzetről

Nem hittük volna, de az EU legfrissebb lakhatási jelentése egészen kijózanító képet fest az európai valóságról: milliók nem képesek megfelelően fűteni otthonukat – és sokak számára a saját lakás inkább túlzsúfolt, kényelmetlen menedék, mint biztonságos otthon – derül ki a Portfolio cikkéből.

Elképesztő számok a túlzsúfoltságról

2024-ben ugyan javult a helyzet 2010-hez képest, mégis: az európai lakosság 17%-a él túlzsúfolt lakásban.Ez azt jelenti, hogy sokan ma sem férnek el normálisan a saját otthonukban.

A legdurvább adatok:

Románia: 41%

Lettország: 39%…