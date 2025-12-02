Elfogyott a lakás Magyarországon – most jön a nagy állami beavatkozás

Évek óta egyre szűkül a magyar lakáspiac: kevés az új építés, az árak elszálltak, a vevők kifáradtak – most viszont úgy tűnik, elindulhat a fordulat. Az MFB (Magyar Fejlesztési Bank) új programokkal próbálja újraindítani az építkezési motort, miközben a szakma arról beszél: lehet, hogy nem pénz, hanem szabályozás tart vissza mindent – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

Csak 13 ezer lakás épült – így nem lehet piacot csinálni

Az MFB vezérigazgató-helyettese, Zsámboki Zoltán szerint tavaly Magyarországon:

mindössze 13 000 új lakás…