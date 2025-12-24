„Ez már városrombolás” – Vitézy Dávid szerint az Otthon Start mögé bújva darálják le Budapestet

Példátlan városszerkezeti beavatkozás zajlik Budapesten az Otthon Start program zászlaja alatt – erre figyelmeztetett Vitézy Dávid egy élesen megfogalmazott Facebook-posztban. A várospolitikus szerint a kormány kiemelő rendeletekkel, központi kézivezérléssel írja felül a főváros minden korábbi fejlesztési elvét, miközben a „lakhatási válság megoldására” hivatkozva embertelen léptékű és minőségű beruházásokat engedélyez – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A megszólalás közvetlen előzménye, hogy egy fővárosi szakbizottság kimondta: az újpalotai Szilas Liget kiemelt fejlesztés jelenlegi formájában összeegyeztethetetlen Budapest fejlesztési terveivel és jövőképével. A bizottsági vita…