Karácsony a Balatonnál? Ezekben a házakban mi is szívesen töltenénk az ünnepeket, ráadásul Otthon Starttal is megvásárolhatók

A Balaton ma már messze nem csak a nyárról szól. A tó környéke egyre inkább négyévszakos úti céllá válik: télen korcsolyapályák, csendes panorámák, forralt boros séták és bekuckózós esték várják azokat, akik ilyenkor is meglátják benne a varázst. Karácsonykor pedig különösen csábító a gondolat, hogy a fa alatt nem a városi zaj, hanem a balatoni nyugalom vesz körül. Összegyűjtöttünk hat olyan balatoni ingatlant, ahol mi is gondolkodás nélkül töltenénk az ünnepeket – akár egy hosszú hétvégére, akár végleg, és a…