Ez az igazi lakáspiaci horrorsztori – A vevők végül csak két rossz lehetőség közül választhattak

A korábbiakban már mutattunk be olyan rémtörténeteket, melyek olvasóinkkal estek meg új lakásuk megvásárlása során. Erre reakcióként még nagyon sokan jelentkeztek, az általuk elmondottak alapján pedig kitűnik, hogy a fejlesztők rendszeresen alkalmazzák ugyanazokat a “fogásokat” és szinte kísértetiesen hasonló trükkökkel verik át vevőiket. A továbbiakban egy olyan történetet osztunk meg, amelyből úgy véljük, hogy a most lakásvásárlást fontolgatók is sokat tanulhatnak, és tovább bővíti, a “mire figyeljünk lakásvásárlás előtt listán” szereplő tételek körét.