Soha nem tartoztunk még ennyivel a bankoknak: bajban vannak a magyar háztartások?

Soha nem tartoztak még ennyi pénzzel a magyar háztartások a bankoknak, a lakossági hitelállomány elérte a 13 497 milliárd forintot. Ez akkora összeg, hogy ha egyenlően osztanánk szét az ország lakossága között, fejenként nagyjából 1,4 millió forint banki adósság jutna mindenkire. Ráadásul nem egyszeri kiugrásról van szó, a háztartások tartozása az elmúlt időszakban látványos tempóban […]