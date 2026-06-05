Soha nem tartoztunk még ennyivel a bankoknak: bajban vannak a magyar háztartások?
Soha nem tartoztak még ennyi pénzzel a magyar háztartások a bankoknak, a lakossági hitelállomány elérte a 13 497 milliárd forintot. Ez akkora összeg, hogy ha egyenlően osztanánk szét az ország lakossága között, fejenként nagyjából 1,4 millió forint banki adósság jutna mindenkire. Ráadásul nem egyszeri kiugrásról van szó, a háztartások tartozása az elmúlt időszakban látványos tempóban […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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