Értesülj elsőként egy lakás árának csökkenéséről – Használd az OtthonTérkép applikációját!

Megtaláltad álmaid lakását, de jelenleg túl magas az ára? Ne hagyd, hogy lemaradj róla – könnyen lehet, hogy a tulajdonos csökkenti az árat, és te kedvezőbben juthatsz hozzá. Az OtthonTérkép applikáció Árfigyelő funkciója azonnali értesítést küld, ha a kiválasztott ingatlan ára változik, így mindig egy lépéssel a többiek előtt járhatsz.

Miért érdemes használni az OtthonTérkép Árfigyelőt?

Az OtthonTérkép mobilapp az egyik legnépszerűbb ingatlanos újítás, amely lehetővé teszi, hogy:

Azonnali push értesítést kapj, ha egy ingatlan ára csökken.

Új hirdetésekről is…