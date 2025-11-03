Elfogytak a lakások, elszálltak az árak – így hajtja tovább az Otthon Start a XVIII. kerület ingatlanpiacát 2025-ben
2025 őszére megszűntek az alkuk, eltűnt a kínálat, és a lakások ára soha nem látott szintre emelkedett a XVIII. kerületben.
A 3 százalékos Otthon Start hitel volt az utolsó lökés, ami felrobbantotta az árakat, különösen a kisebb, keresett lakások körében – derül ki a Balla Ingatlan elemzéséből.
Mekkora az áremelkedés mértéke?
Az árak több hullámban nőttek az elmúlt egy évben.
2024 őszén az állampapírokból és nyugdíjpénztárakból felszabaduló pénzek indították be a drágulást.
2025 tavaszáig akár 20 százalékos áremelkedés is lezajlott….
