Eladó igényesen felújított vendégház Tusnádfürdő szívében – most kedvezményes áron

Tusnádfürdő központjában, mégis csendes, nyugodt környezetben található ez a különleges hangulatú, 2019-ben teljesen felújított vendégház. Az 1880-as években épült, műemléki jellegű ingatlan ma a város egyik legjobb minősítésű szálláshelye, amely kiválóan alkalmas vendégházként történő üzemeltetésre, de akár családi otthonnak is tökéletes választás lehet.

Tusnádfürdő, Erdély gyöngyszeme

A Hargita megyei Tusnádfürdő országos hírű gyógyfürdő és üdülőhely, ahol hét gyógyforrás fakad. Csíkszeredától 32 km-re, Sepsiszentgyörgytől 35 km-re található, az Olt két partján. A város a természet közelségével, tiszta levegőjével és gyógyvizeivel méltán…