Eladó igényesen felújított vendégház Tusnádfürdő szívében – most kedvezményes áron
Tusnádfürdő központjában, mégis csendes, nyugodt környezetben található ez a különleges hangulatú, 2019-ben teljesen felújított vendégház. Az 1880-as években épült, műemléki jellegű ingatlan ma a város egyik legjobb minősítésű szálláshelye, amely kiválóan alkalmas vendégházként történő üzemeltetésre, de akár családi otthonnak is tökéletes választás lehet.
Tusnádfürdő, Erdély gyöngyszeme
A Hargita megyei Tusnádfürdő országos hírű gyógyfürdő és üdülőhely, ahol hét gyógyforrás fakad. Csíkszeredától 32 km-re, Sepsiszentgyörgytől 35 km-re található, az Olt két partján. A város a természet közelségével, tiszta levegőjével és gyógyvizeivel méltán…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.