Három bank is nemet mondott neki, mégis saját otthona lett

Miért utasíthat el a bank akkor is, ha van munkád és rendszeres jövedelmed? Józsi története megmutatja, mit láthat a pénzintézet a számládon, és hogyan készülhetsz fel tudatosabban egy hiteligénylésre. Mit jelent ez neked? Ha hiteligénylés előtt állsz, nem elég azt nézni, hogy van-e jövedelmed. A bank azt is figyeli, hogyan használod a számládat, mennyire kiszámíthatóak […]