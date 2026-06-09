Három bank is nemet mondott neki, mégis saját otthona lett
Miért utasíthat el a bank akkor is, ha van munkád és rendszeres jövedelmed? Józsi története megmutatja, mit láthat a pénzintézet a számládon, és hogyan készülhetsz fel tudatosabban egy hiteligénylésre. Mit jelent ez neked? Ha hiteligénylés előtt állsz, nem elég azt nézni, hogy van-e jövedelmed. A bank azt is figyeli, hogyan használod a számládat, mennyire kiszámíthatóak […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.