Brutális roham az Otthon Startban: 27 ezer új lakás építése indulhat el mindössze 3 hét alatt!

Elképesztő tempóban indult be az építőipar az Otthon Start Program hatására: három hét leforgása alatt 27 ezer új lakás megépítésére érkezett kezdeményezés. Nem kis projektekről van szó – több tucatnyi nagyberuházásról, amelyek Budapesten, a fővárosi agglomerációban és vidéki városokban egyaránt elindulhatnak.

„Megjöttek a vevők” – az építtetők sorra lépnek

Panyi Miklós államtitkár csütörtökön jelentette be a számokat, hozzátéve: az ingatlanfejlesztők egyértelműen az Otthon Start hatására mozdultak meg. Az új lakásfejlesztések többsége már a következő fél-egy évben elindul, ami nemcsak az…