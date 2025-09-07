Tízből hat magyar már most rohanna az Otthon Startért – elképesztő számok derültek ki a friss felmérésből!
Megérkeztek a legújabb adatok, amelyek igazi lavinát jeleznek az ingatlanpiacon: a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös kutatásából kiderült, hogy a jogosultak többsége, 60,5%-a tervezi felvenni az Otthon Start 3%-os szuperhitelét. Ráadásul sokan nem várnának sokáig – minden negyedik jogosult már a következő három hónapban lépne!
Kik ugranak rá azonnal a hitelre?
A több mint 2000 fő részvételével készült felmérésből kiderült:
a jogosultak közel 24%-a már most, pár hónapon belül beadná az igénylést,
16,6% fél éven belül tervezi,
és további 20,3%…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.