Brutális lakásboom indulhat: újabb 7 óriásprojekt kapott zöld utat az Otthon Start miatt

Robban a lakáspiac: a kormány újabb rendeletben tette kiemelt beruházássá azt a hét ingatlanfejlesztést, amelyek megfelelnek az Otthon Start fix 3%-os hitelprogram feltételeinek. Ez a lépés gyakorlatilag felgyorsít minden engedélyezési folyamatot, és még közelebb hozza azt a több mint 4300 új lakást, amelyet ezek a projektek hoznak majd létre – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A kormány korábban már Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Szegeden és Veszprémben is kiemelt státuszt adott nagy fejlesztéseknek. Most újabb helyszínek kerültek be a körbe – és ezzel…