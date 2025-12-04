Brutális lakásboom indulhat: újabb 7 óriásprojekt kapott zöld utat az Otthon Start miatt
Robban a lakáspiac: a kormány újabb rendeletben tette kiemelt beruházássá azt a hét ingatlanfejlesztést, amelyek megfelelnek az Otthon Start fix 3%-os hitelprogram feltételeinek. Ez a lépés gyakorlatilag felgyorsít minden engedélyezési folyamatot, és még közelebb hozza azt a több mint 4300 új lakást, amelyet ezek a projektek hoznak majd létre – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A kormány korábban már Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Szegeden és Veszprémben is kiemelt státuszt adott nagy fejlesztéseknek. Most újabb helyszínek kerültek be a körbe – és ezzel…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Lehull a lepel, szerdán nyílik meg az első magyar Mere
A vásárlók olcsó árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak.