Nyugdíjra gyűjtesz? Indítsd el most a Gránit NYESZ-t: jelentős év végi bónuszok járnak
Ha még 2025-ben elindítod NYESZ számlád és befizetsz legalább 500 000 forintot nyugdíjcélú megtakarításodba, kihasználhatod a maximális, évi 100 000 forintos adójóváírást, ami jelentősen növeli befektetésed értékét. Emellett a Gránit Bank NYESZ konstrukcióján keresztül év végéig számlanyitási jóváírást is kaphatsz, 0% a letéti díj az állampapírokra és számlavezetési díj sincs. Miért fontos, hogy minél előbb […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Lehull a lepel, szerdán nyílik meg az első magyar Mere
A vásárlók olcsó árakkal és nagy kiszerelésekkel találkozhatnak.