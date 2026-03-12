Brüsszel közbelépne az elszállt lakásárak miatt: radikálisan átalakulhat a lakásvásárlás Európában
Az Európai Parlament komoly lépésre szánta el magát a lakhatási válság kezelésére. Egy friss javaslatcsomag szerint alapjaiban változhatnak meg a lakásvásárlás és bérlés feltételei Európában, miután a lakásárak és bérleti díjak az elmúlt években sok országban drámai mértékben elszálltak.
A képviselők szerint a helyzet már nem csupán ingatlanpiaci kérdés: a lakhatási válság a gazdaság működését, a fiatalok jövőjét és a családalapítást is veszélyezteti. Ezért olyan átfogó intézkedéscsomagot javasolnak, amely egyszerre nyúl a kereslethez, a kínálathoz és a lakásállomány minőségéhez.
Drámai
