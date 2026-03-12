Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!

Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző évben. A jó hír, hogy ezt a pénzt idén már a saját zsebedben tarthatod, sőt, a bankszámlád lecserélése most felérhet egy tisztességes nyugdíjkiegészítéssel. Mit jelent ez neked? A felesleges banki kiadást […]