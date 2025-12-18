Otthon 
Borulhat az Airbnb-tilalom? Durva adóemelési javaslatot dobott be az apartmankiadók egyesülete – és ez még csak a kezdet

Egyetlen döntés dominóhatást indíthat el Budapesten – de most váratlan fordulat jöhet. A Magyar Apartmankiadók Egyesülete szerint nem a tiltás, hanem a pénz jelentheti a megoldást az Airbnb körüli vitában. A szervezet felfüggesztené a szigorítást, cserébe jelentős adóemelést és egy teljesen új lakhatási alap létrehozását javasolja – tájékoztatott a Portfolio.

„Nem a tiltás a megoldás” – kemény üzenet a döntéshozóknak
A 16 ezer magán- és egyéb szálláshelyszolgáltatót tömörítő érdekképviselet szerint a terézvárosi Airbnb-tiltás nemhogy nem oldja meg a lakhatási válságot,…

