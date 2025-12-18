Személyi kölcsön: ezek most a legolcsóbb hitelek 3 és 10 millió forintra

Év végén sokan rendezik pénzügyeiket nagyobb összegű személyi kölcsönnel, az adósságrendezés mellett ugyanakkor más célok is előkelő helyen szerepelnek a személyi hitelek palettáján. A piac élénk versenyben van, a bankok egyre kedvezőbb kamatokkal csábítják az ügyfeleket. Mutatjuk, melyek 2025 decemberének legolcsóbb ajánlatai 3 és 10 millió forintos hitelösszegre. A személyi kölcsönök iránti kereslet decemberben jellemzően […]