Személyi kölcsön: ezek most a legolcsóbb hitelek 3 és 10 millió forintra

Év végén sokan rendezik pénzügyeiket nagyobb összegű személyi kölcsönnel, az adósságrendezés mellett ugyanakkor más célok is előkelő helyen szerepelnek a személyi hitelek palettáján. A piac élénk versenyben van, a bankok egyre kedvezőbb kamatokkal csábítják az ügyfeleket. Mutatjuk, melyek 2025 decemberének legolcsóbb ajánlatai 3 és 10 millió forintos hitelösszegre. A személyi kölcsönök iránti kereslet decemberben jellemzően […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.