Megmentenék az Örs vezér tér ikonikus Gombáját, de komoly akadályba ütköztek – nem csak Zuglón múlik a sorsa
Hiába szeretné Zugló megőrizni az Örs vezér tér egyik legismertebb építményét, a Gomba jövője korántsem biztos. A kerületnek ugyanis nincs közvetlen ráhatása a pavilon felújítására, mivel az a BKV tulajdonában van. Bár a tér környezetének rendezése már javában zajlik, az ikonikus épület megmentéséhez a főváros, a közlekedési vállalat és akár magánbefektetők összefogására is szükség lehet – szúrta ki a XIV. kerület önkormányzatának Facebook-bejegyzését a Portfolio.
A Gomba megőrzése tehát nem egyszerűen elhatározás kérdése. Az önkormányzat szerint a közelmúltban megjelent hírek…Tovább a teljes cikkre
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