Megmentenék az Örs vezér tér ikonikus Gombáját, de komoly akadályba ütköztek – nem csak Zuglón múlik a sorsa

Hiába szeretné Zugló megőrizni az Örs vezér tér egyik legismertebb építményét, a Gomba jövője korántsem biztos. A kerületnek ugyanis nincs közvetlen ráhatása a pavilon felújítására, mivel az a BKV tulajdonában van. Bár a tér környezetének rendezése már javában zajlik, az ikonikus épület megmentéséhez a főváros, a közlekedési vállalat és akár magánbefektetők összefogására is szükség lehet – szúrta ki a XIV. kerület önkormányzatának Facebook-bejegyzését a Portfolio.

A Gomba megőrzése tehát nem egyszerűen elhatározás kérdése. Az önkormányzat szerint a közelmúltban megjelent hírek…