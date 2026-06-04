Drámai átalakulás a magyar lakáspiacon: eltűnt 520 milliárd Ft a vásáróknál

Drámai átalakulás zajlott le a lakáspiacon az elmúlt egy évben. Az árak száguldása mellett lényegesen kevesebb lakás adásvétel zajlott le összességében kisebb tranzakciós érték, zuhanó önerő (-520 milliárd Ft!) és száguldó hitelfelvétel mellett. A húr megfeszült. A piac „rehabilitációra” szorul. 400 milliárd Ft-tal több hitel, 520 milliárd Ft-tal kevesebb saját pénz a lakásvásárlásokban Az Otthon […]