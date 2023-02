Elege van a nyüzsgő, zajos, szmogos városból és a barátságtalan közegből? Szeretné, ha otthon töltött órái a fák között, békésen, a madárcsicsergést hallgatva telnének el? Akkor nem is kell tovább keresnie, mert most egy rendkívül bűbájos, kedves faluba kalauzoljuk el Önöket, ahol egy igazi kis csoda házikó is eladóvá vált. A Békés megyében található Murony…

The post A természet ölelésében, nyugodt, barátságos környéken csoda kis házikó appeared first on Otthontérkép Magazin.