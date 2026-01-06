Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

„A demokráciánk forog kockán” – ilyen mondatokkal indította az EU 2026-ot, és ez mindent elárul az európai lakhatási válságról

Ha valaki még mindig azt hiszi, hogy az európai lakhatási válság „csak” drága albérletekről és elérhetetlen lakásárakról szól, akkor kapaszkodjon meg. Az Európai Unió legfelső szintjein olyan hangnem jelent meg a témában, amit ritkán hallani Brüsszelből. Nem finomkodnak, nem kerülgetik: kimondják, hogy válság van, és azt is, hogy ennek politikai következményei lesznek, ha nem történik gyors fordulat.

Az Economx már közel egy éve foglalkozik részletesen a témával, a magyar „saját úttal” együtt, amelyet a hazai közbeszédben legmarkánsabban az Otthon Start…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori