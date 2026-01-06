„A demokráciánk forog kockán” – ilyen mondatokkal indította az EU 2026-ot, és ez mindent elárul az európai lakhatási válságról
Ha valaki még mindig azt hiszi, hogy az európai lakhatási válság „csak” drága albérletekről és elérhetetlen lakásárakról szól, akkor kapaszkodjon meg. Az Európai Unió legfelső szintjein olyan hangnem jelent meg a témában, amit ritkán hallani Brüsszelből. Nem finomkodnak, nem kerülgetik: kimondják, hogy válság van, és azt is, hogy ennek politikai következményei lesznek, ha nem történik gyors fordulat.
Az Economx már közel egy éve foglalkozik részletesen a témával, a magyar „saját úttal” együtt, amelyet a hazai közbeszédben legmarkánsabban az Otthon Start…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.