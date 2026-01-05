Babaváró 2026 – A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesztik a lehetőségeket, részben azonban szigorítják a feltételeket bizonyos szegmensek számára. Ebben a frissített útmutatóban összegyűjtöttük a legaktuálisabb információkat és segítünk eligazodni az igénylésben. Meddig marad velünk a Babaváró támogatás? […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.