Nincs megállás: egyre csak nő az ingatlanberuházások értéke

Nemcsak a teljes beruházási volumen, de ezen belül az ingatlanügyletek beruházási értéke is folyamatosan emelkedik, annak ellenére, hogy már idén év elején is 45 százalékos éves növekedést mértek. Bár 2018 második negyedévében az emelkedés egy számjegyű maradt, a rengeteg folyamatban lévő lakás, iroda és más ingatlanfejlesztéseknek köszönhetően várhatóan idén is 1000 milliárd forint fölé csúszik az egész éves beruházási teljesítményérték az ingatlanügyleteknél. November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS