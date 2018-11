Máris bejelentette a WING a “baguette” irodaházat (képek)

A múlt csütörtöki Property Investment Forum 2018 konferencián mutatta be elsőként legújabb irodaprojektjét a WING Zrt., most pedig a hivatalos bejelentés is megtörtént. Az újonnan átadott Telekom-székház tőszomszédságában kezdik el a Liberty Irodaház építését, ami összesen 40 ezer négyzetméteren kínál majd irodákat, valamint kereskedelmi területeket jövőbeni ügyfeleinek.