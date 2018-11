Miért ne lehetnénk akár 2-3 évig is a csúcson?

2018 ismét jó év lesz a hazai befektetési piacon. Az eddigi számok alapján idén a teljes befektetési volumen elérheti az 1,5 milliárd eurót – mondta el a CEE Property Forum konferencián Bécsben Zsolt Jakab MRICS, Senior Investment Consultant, CBRE, Member of the Board, RICS in Hungary. A konferencia délutáni részében a hazai piacot értékelték a szakértők. November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS