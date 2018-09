Jelentős bővülés történt a Graphisoft Parkban (képek)

Húsz éve, 1998 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Graphisoft Park. Az egykori Óbudai Gázgyár helyén található park épületeinek alapterülete most 20 ezer négyzetméterrel bővült, így összesen 75 ezer négyzetméteres területen több, mint 5000 IT szakembernek és ezernél több diáknak biztosít munkakörnyezetet. November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS