Harmadik FIABCI díját szerezte meg a TriGranit

A TriGranit fennállásának harmadik díját nyerte el az ingatlanszektor Oscar-jának számító FIABCI nemzetközi mezőnyében lengyelországi fejlesztésű Bonarka Projektjével. A krakkói Podgórze kerület egykori vegyipari területének 19 hektáros revitalizációját követően létrejövő városközpont a FIABCI World Prix d’Excellence nemzetközi mezőnyében Ezüst Díjat nyert az egyik legkiemelkedőbb, a Master Plan kategóriában.

A párizsi székhelyű FIABCI minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatot, a FIABCI World Prix d’Excellence-t, amely a világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázata. Idén a szakmai zsűri 58 tagja mintegy 35 országból érkezett, az ingatlanszektor különböző ágazatait képviselve. A FIABCI zsűri az arany díjazottakat hagyományosan 13, az ezüst díjazottakat pedig 10 kategóriában értékeli.

Az elnyert díj több szempontból is kiemelkedő a FIABCI történetében: lengyel projekt eddig még nem kapott FIABCI díjat, valamint idén első alkalommal fordult elő, hogy magyar fejlesztő egy külföldi projektje részesült elismerésben. A mostani kelemelkedő Ezüst Díj mellett a TriGranit fejlesztései már korábban is kiemelkedő eredménnyel szerepeltek a FIABCI World Prix d’Excellence nemzetközi versenyein – ugyanis 2006-ban a Művészetek Palotája, 2001-ben pedig a WestEnd City Center bevásárlóközpont nyerte el a legfényesebb, Arany Díjat a nemzetközi mezőnyben.

“A korábbi magyar projektjeink elismerése után régóta várt eredmény, hogy egy lengyel TriGranit fejlesztés is díjazott lett a világ legrangosabb díján. Ez az elismerés rendkívül nagy megtiszteltetés és egyúttal jó visszajelzés is vállalati törekvéseink és fejlesztéseink felé tanúsított hozzáállásunk iránt. A TriGranit célja, hogy a Bonarka Projekt befejező elemeit, valamint további régiós A-kategóriás irodafejlesztéseinket is a tőlünk megszokott színvonalon folytassuk” – nyilatkozta Török Árpád, a TriGranit vezérigazgatója.

Jelenleg a Bonarka Projekt a 10.000 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező Bonarka for Business H épületének fejlesztésével folytatódik, melynek átadása 2019-ben várható. Emellett az A-kategóriás irodakomplexum befejező elemei, az I és a J épület előkészítése is zajlik, amelyek területe egyenként szintén 10.000 négyzetméter GLA-t ér el. A vállalat duna-parti budapesti fejlesztése, a 37.300 nm GLA területű Millennium Gardens irodaház építése is hamarosan kezdődik, valamint a pozsonyi Lakeside Park 13.700 nm GLA méretű második fázisának megvalósítása is indul a közeljövőben. Lengyelországban ezen kívül a katowicei Silesia Offices 40.000 nm GLA területű irodakomplexuma áll még előkészítés alatt. Ezen fejlesztések az említett három városban összesen mintegy 120.000 négyzetméternyi GLA-t tesznek ki.