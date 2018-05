Jövőre már avat a Futureal a Budapest One irodakomplexumban

Eddigi legnagyobb irodafejlesztési projektjét valósítja meg a Futureal-csoport Őrmezőn, Magyarország legnagyobb közlekedési csomópontjában. A Budapest ONE irodapark több mint 65 ezer négyzetméter bérelhető területtel bővíti a fővárosi irodapiacot. A WELL Building Platina előminősítésű, szalagépületnek tervezett irodaház első ütemét 2019 második félévében adják át.

A 4-es metró, a Kelenföldi pályaudvar, valamint az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál épül a Futureal-csoport ikonikus formavilágú irodaprojektje. Az összesen 65 400 négyzetméteres Budapest ONE Business Park irodaépület első üteme közel 25 ezer négyzetméter bérirodát, illetve 2 600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz majd. A Magyarország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjában megvalósuló épületegyüttes hamarosan elsőként fogadja a fővárosba nyugati irányból autóval, busszal vagy vonattal érkezőket. Az egyedülálló közlekedési infrastruktúra eredményeként a terület nemcsak a belvároshoz esik közel, de a dél-budai agglomerációból, valamint a közeli nagyvárosokból (Érdről, Székesfehérvárról vagy Tatabányáról) 40 percen belül megközelíthető az Etele tér mintegy 250 ezer ember számára. Becslések szerint naponta közel 165 ezren veszik igénybe a 4-es metró kelenföldi végállomását, a vasútállomást és a buszpályaudvart.

„Az egyedi formavilág mellett, egyre fontosabb tényező az irodaházak elhelyezkedése a bérlők számára, ami leginkább a metróhoz közeli lokációkat értékeli fel, ezen belül is azokat, amelyek munkavállaló-központú szolgáltatási környezetet is kínálnak a dolgozóknak. A munkaerőhiány következtében, a kollégák számára vonzó adottságú irodák mára a cégek direkt toborzási eszközévé váltak. A változó piaci igényekre válaszol jövőbe mutató megoldásaival a Budapest ONE, ami a belvárosból közvetlen járatokkal akár 10 perc alatt megközelíthető.” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A Budapest ONE tervezésénél külön figyelmet kapott, hogy látványos kialakítása ellenére se nyomja el vizuálisan a több tízezer embernek otthont adó lakóövezetet. Ennek megfelelően az irodaház magassága nem tér el a környezetében található épületektől. A Budapest ONE szalagépületét, szimulációk segítségével úgy tervezték, hogy a napsütés iránya, a napenergia-potenciál és a légáramlás szempontjából legideálisabb forma jöjjön létre – így például egy felhős napon sem kell felkapcsolni a világítást az épületben.

Az irodaház Magyarországon az elsők között szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során. A WELL-minősítés az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján. A Budapest ONE-t energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszerrel szerelik majd fel, a falakat nyugalmat sugárzó színek borítják, de meditációs szoba és tágas, zöld tetőkert, tusolóval felszerelt biciklitároló, vízmentes nanotechnológiás autómosó, az épület tetején panorámás futópálya is a dolgozók rendelkezésére áll majd, emellett lehetőség lesz az elektromos autók töltésére, valamint szelektív hulladékgyűjtésre is.