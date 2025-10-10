Újabb könnyítések jöhetnek az Otthon Start hitelnél – a testvér is lehet adóstárs

Újabb egyedi, nehezebb élethelyzetekre vezethetnek be könnyítést az Otthon Start esetében. Azok figyeljenek elsősorban, akiknek nem elegendő egyedül vagy szülői segítséggel a jövedelmük, testvérükkel közösen örököltek egy ingatlant vagy önkormányzati lakást vásárolnának. Panyi Miklós Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón újabb az Otthon Start hitelt érintő könnyítéseket jelentett be az MTI […]