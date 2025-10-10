5 tévhit a nyudgíjjal és a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban
Rengeteg vélemény kering a magyar köztudatban a nyugdíjakkal és a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban, ezeknek egy része helytálló is, egy része viszont nem. Most a Bankmonitor szakértői az utóbbiakat vizsgáljak meg alaposabban és oszlatják el az alaptalan vélekedéseket. „Fiatal vagyok, ráérek még félretenni” Habár a fiatalok általában nem tudnak akkora összegeket félretenni, mint akik már előrébb járnak […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.