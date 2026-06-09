Újabb kamatvágás az állampapíroknál: még a héten kedvezőbb feltételekkel lehet befektetni
Az Államadósság Kezelők Központ (ÁKK) oldalán megjelent tájékoztatás alapján újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. De melyik befektetések érintettek? Meddig lehet még a magasabb kamattal megvenni a papírokat? Mennyivel kisebb kamatot kapnak az érdeklődők a jövőben? Mindezen kérdésekre megtalálod legújabb cikkünkben a választ. Újabb lakossági állampapírok forgalmazása zárul le az ÁKK mai tájékoztatása alapján. A […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.