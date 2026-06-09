Újabb kamatvágás az állampapíroknál: még a héten kedvezőbb feltételekkel lehet befektetni

Az Államadósság Kezelők Központ (ÁKK) oldalán megjelent tájékoztatás alapján újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. De melyik befektetések érintettek? Meddig lehet még a magasabb kamattal megvenni a papírokat? Mennyivel kisebb kamatot kapnak az érdeklődők a jövőben? Mindezen kérdésekre megtalálod legújabb cikkünkben a választ. Újabb lakossági állampapírok forgalmazása zárul le az ÁKK mai tájékoztatása alapján. A […]