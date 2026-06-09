Megvan az Otthon Start, de miből újítsuk fel a lakást?

Az Otthon Start sokaknak megnyitja az utat az első saját lakás felé, de már a hirdetések böngészésénél, vagy legkésőbb közvetlenül a kulcsátadás után sokszor jön a kérdés: miből lesz festés, konyha, gépek vagy akár egy sürgős felújítás? Megmutatjuk, milyen élethelyzetben milyen finanszírozás lehet ésszerű, és mire kell nagyon figyelni, ha már eleve lakáshitellel vágtál bele […]