Megvan az Otthon Start, de miből újítsuk fel a lakást?
Az Otthon Start sokaknak megnyitja az utat az első saját lakás felé, de már a hirdetések böngészésénél, vagy legkésőbb közvetlenül a kulcsátadás után sokszor jön a kérdés: miből lesz festés, konyha, gépek vagy akár egy sürgős felújítás? Megmutatjuk, milyen élethelyzetben milyen finanszírozás lehet ésszerű, és mire kell nagyon figyelni, ha már eleve lakáshitellel vágtál bele […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.