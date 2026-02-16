Újabb banknál drágulnak az infláció miatt a vállalkozói számlák. Bár olyan bank is akad, amelyik nem emel díjakat
A bankok éves díjkorrekciója jellemzően tavasszal esedékes, amikor a számlaköltségeket az előző évi infláció mértékével emelik. Nincs ez másképp idén a vállalkozói számláknál, már öt bank jelentette be a díjemelést. Ugyanakkor jó hír is érkezett, olyan pénzintézet is van, amelyik nem szándékozik végrehajtani ilyen díjemelést. A vállalkozói számlák mellett pedig érdemes a lakossági számlákra is […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Adó és jog
Retail
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.