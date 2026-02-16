Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák meg a külföldről hazatelepülők a támogatott lakáshitelt. A Bankmonitor szakértői összeszedték a jelenleg érvényben lévő, ide vonatkozó szabályokat. Sok fiatal próbál, próbált szerencsét külföldön. Felmerülhet a kérdés, hogy az új […]Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.