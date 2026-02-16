Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?

A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák meg a külföldről hazatelepülők a támogatott lakáshitelt. A Bankmonitor szakértői összeszedték a jelenleg érvényben lévő, ide vonatkozó szabályokat. Sok fiatal próbál, próbált szerencsét külföldön. Felmerülhet a kérdés, hogy az új […]