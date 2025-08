Új, fontos részletek derültek ki az Otthon Start hitelről

Jó hírt kaptak a tanya vásárlását tervezők és a külföldön dolgozók is. De azok is örülhetnek, akik befektetési céllal vásárolnának lakást. Gulyás Gergely a 2025.07.31-én tartott kormányinfón számos újabb részletet árult el az fix 3 százalékos kamatozású támogatott hitellel kapcsolatban. Tanya vásárlására is felhasználható az Otthon Start A társadalmi egyeztetésre bocsátott szöveg alapján csak belterületi […]