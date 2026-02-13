Tudjuk, hogy kevés lesz a nyugdíj – mégsem tudjuk hogyan tegyünk ellene
Szinte mindenki tudja: az állami nyugdíj önmagában nem lesz elég. Ez mára közhely lett, szinte már unalmas is erről beszélni. De ami igazán megdöbbentő, az nem ez – hanem az, hogy miközben a probléma köztudott, a megoldás részletei szinte teljes homályban vannak. A Szeretlek Magyarország és a Bankmonitor közös felméréséből kiderül, hogy a magyarok fejében […]Tovább a teljes cikkre
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.