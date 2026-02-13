Lakásbiztosítás 2026: ezekről minden tulajnak tudnia kell

A magyar háztartások többsége rendelkezik lakásbiztosítással, mégis sokan hamis biztonságérzetben élnek. A szerződések minősége és aktualitása gyakran messze elmarad a kívánatos szinttől, miközben a biztosítás a vagyonunk egyetlen valódi védvonala. Nézzük, mit érdemes tudni 2026-ban, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés kár esetén. Az ingatlan és ingóság bűvös határa A lakásbiztosítások egyik leggyakoribb félreértése az épület […]