Társasházi hitel: Amikor a felújítás nem tűr halasztást – és nem is kell, hogy várjon!
Panel vagy tégla, 8 vagy 80 lakás – ha társasházban élsz, egy dolog biztos: előbb-utóbb felújításra lesz szükség. Amikor eljön az idő, csak egy kérdés marad: miből lehet ezt megfinanszírozni? A társasházi hitel pont erre ad választ. Emőd László írása Mi az a társasházi hitel? A társasházak által igényelhető különleges, közös célra felvehető banki konstrukció, […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.