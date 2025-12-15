Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?

A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon felépítésére.​ Mennyire lehet ez elég? Az állami nyugdíj önmagában nem elég – és a számok ezt világosan bizonyítják. A jelenlegi rendszer szerint egy 35 év szolgálati idővel rendelkező […]