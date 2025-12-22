Személyi kölcsön: újabb bank emelte a tétet
Újabb bank módosított a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg mértékén. December 17-től már az MBH Banknál is lehet akár 15 millió forint személyi hitelt igényelni. Ezzel már hét banknál is elérhető ekkora összeg ingatlanfedezet nélkül. December 17-től az MBH Bank megemelte a maximálisan felvehető személyi hitel összegét. A pénzintézetnél korábban legfeljebb 12 millió forintot lehetett igényelni hazánk […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.