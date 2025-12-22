Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?

Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben megjelent a nyugdíjemelésről szóló jogszabályok. Véglegessé vált a jövő évi nyugdíjemelés mértéke és a 14. havi nyugdíj bevezetésének első lépése is fixálódott. A kormány a jövő évre […]