Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?

Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben megjelent a nyugdíjemelésről szóló jogszabályok. Véglegessé vált a jövő évi nyugdíjemelés mértéke és a 14. havi nyugdíj bevezetésének első lépése is fixálódott. A kormány a jövő évre […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.