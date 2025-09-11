Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!

Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig – szinte versenyt futva – igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínálnak a legnagyobb pénzintézetek az Otthon Start lakáshitelt igénylőknek. Elindultak a bankok az Otthon Start Programmal, az alábbiakban a kedvezményekre, kamatokra és a bankok közötti különbségekre fókuszálva mutatjuk […]